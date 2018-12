181 Länder stimmen für Uno-Flüchtlingspakt

Ein Mahnmal gegen Gewalt ist die Skulptur vor dem Uno-Hauptsitz in New York. Nach Uno-Angaben gab es Ende 2017 weltweit 68,5 Millionen Flüchtlinge. Sie flohen vor Gewalt und Krieg. (Archiv) © KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II

Eine Woche nach der Annahme des umstrittenen Uno-Migrationspakts in Marokko haben sich die Vereinten Nationen auf einen weiteren Pakt zum Umgang mit Flüchtlingen geeinigt. 181 der 193 Mitgliedstaaten stimmten am Montag in der Vollversammlung für das Papier. Nur die USA und Ungarn stimmten dagegen.