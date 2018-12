Betrunkener überrollt 19-jährige Frau

Zum Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr auf der Höhe der Langgasse 42 in St.Gallen. Die 19-jährige Frau war dabei, einen Fussgängerstreifen zu überqueren, als sie vom Auto des 59-Jährigen erfasst wurde. Die Fussgängerin landete auf der Motorhaube – als der Mann abbremste, rutschte sie auf die Fahrbahn. Anschliessend fuhr der Autofahrer los, überrollte die 19-Jährige und flüchtete in Richtung Wittenbach. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Laut Dionys Widmer, Mediensprecher der St.Galler Stadtpolizei, ist sie immer noch im Spital.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Kantonspolizei Thurgau den Mann kurz nach 23 Uhr anhalten. Der Alkoholtest fiel positiv aus.

Die genauen Unfallumstände werden durch die St.Galler Stadtpolizei abgeklärt.

(Stapo SG/red.)