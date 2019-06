19-Jähriger knallt mit BMW in Geländer

Der 19-Jährige krachte in ein Treppengeländer, weil er das Leihauto zu schnell beschleunigte. © Kapo SG

Mit einem weit über 100’000 Franken teuren BMW krachte ein 19-Jähriger am Dienstag in ein Treppengeländer in Niederuzwil. Der junge Mann verlor die Kontrolle über das geliehene Auto, er blieb beim Unfall unverletzt.