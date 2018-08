Theaterprojekt erinnert an Generalstreik

Eine Szene anlässlich einer Hauptprobe des Theaterstücks "1918.CH-100 Jahre Landesstreik" am 8. August 2018 in der Alten Hauptwerkstätte der SBB in Olten. Das Theaterstück feierte am 16. August Premiere. (Archiv) © Keystone/URS FLUEELER

Das mehrsprachige Theaterprojekt «1918.CH» erinnert an den landesweiten Generalstreik vor 100 Jahren. Am Donnerstag war Premiere in der Alten Hauptwerkstätte der SBB in Olten. Das Projekt mit täglichen Aufführungen dauert bis 23. September.