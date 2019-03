Pablo Brägger trumpfte im Bodenturnen auf © KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT

Die Schweizer Kunstturner Pablo Brägger und Benjamin Gischard erreichen am Weltcup in Aserbaidschans Hauptstadt Baku am Boden den 2. respektive den 4. Platz. Oliver Hegi wird Achter am Barren.Am ersten Wettkampftag in Baku zeigte Pablo Brägger im Bodenturnen eine sehr gute Übung.