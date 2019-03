20 Jahre Haft für Magier Jan Rouven wegen Kinderpornos in Las Vegas

Magier Jan Rouven bei einer Probe für eine deutsche TV-Sendung im Jahr 2007. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ECKEHARD SCHULZ

Der deutsche Magier Jan Rouven (41) ist in den USA wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem verhängte das Gericht in Las Vegas am Donnerstag auch eine Geldstrafe in der Höhe von 500’000 Dollar.