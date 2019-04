20 Jahre nach Columbine: Menschen gedenken Opfer von Amoklauf

Mit einer Mahnwache haben Überlebende des Massakers an der Columbine High School in Littleton im US-Bundesstaat Colorado vor 20 Jahren gedacht. © KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI

20 Jahre nach dem Amoklauf an der Columbine Highschool haben die USA der 13 Opfer gedacht. In Littleton versammelten sich am Samstagnachmittag (Ortszeit) etliche Menschen bei einer Gedenkveranstaltung.Die Überlebende Mandy Cooke sagte, der Tag des Massakers habe alles für sie verändert.