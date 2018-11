2019 werden alle Bahnhöfe rauchfrei

Der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) glaubt, dass sich durch ein Rauchverbot auf allen Bahnhöfen die Aufenthaltsqualität der Passagiere verbessere. Zudem sollen die Reinigungskosten verringert werden. «Bessere Luft, geringere Verschmutzung durch Raucherwaren sowie definierte Raucherbereiche tragen zu einem angenehmeren Miteinander auf den Perrons bei», teilt der VöV am Freitag mit.

Bis zu zwei Zonen pro Perron

Wer nicht auf seine Zigi am Bahnhof verzichten kann, wird diese ab dem 1. Juni weiterhin rauchen dürfen, allerdings nur in signalisierten Raucherzonen. Pro Perron werden – je nach Grösse und Länge – bis zu zwei Raucherbereiche eingerichtet. «Wie das im Detail aussieht, werden wir in den kommenden Monaten erarbeiten», sagt Roger Baumann, Mediensprecher des VöV, auf Anfrage von FM1Today.

75 Prozent gegen liberale Regelung

Der VöV hat das Rauchverbot vergangenes Jahr zusammen mit den SBB und der Rhätischen Bahn (RhB) an sechs ausgewählten Bahnhöfen getestet, unter anderem in Chur (FM1Today berichtete). «75 Prozent der Befragten waren in der Marktforschung klar dafür, dass nur noch in bestimmten Bereichen geraucht werden darf», sagt Baumann.

(lag)