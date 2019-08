21-Jähriger gesteht Taten nach Angriff auf Moschee bei Oslo

Die Al-Nur-Moschee im Osloer Vorort Bärum. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA NTB SCANPIX/TERJE PEDERSEN

Knapp eine Woche nach dem Angriff auf eine Moschee in einem Osloer Vorort hat der 21-jährige Verdächtige ein Geständnis abgelegt. Er habe die ihm zur Last gelegten Taten bei einer Vernehmung eingeräumt, teilte die norwegische Polizei am Freitag mit.