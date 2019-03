21 tote Katzen im Tiefkühler

Insgesamt wurden im Haus 18 verwahrloste Katzen beschlagnahmt. (Symbolbild) © iStock/istmylisa

Das Thurgauer Veterinäramt und die Kantonspolizei haben am Donnerstag in Müllheim eine private Tierhaltung geräumt. Die Katzen und Hunde hätten sich in einem miserablem Zustand befunden, schreibt das Veterinäramt. Vor Ort fanden die Beamten zudem mehrere tote Tier in einem Kühlschrank mit Lebensmitteln.