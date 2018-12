22-Jährige stirbt bei Autounfall

Ein 22-jähriger Thurgauer fuhr am Dienstagabend zusammen mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin von Ricken in Richtung Wattwil. Gemäss jetzigen Erkenntnissen und aus bislang unbekannten Gründen, muss er die Kontrolle über sein Auto verloren haben. Das Fahrzeug schleuderte ausgangs Ricken auf die Gegenfahrbahn. Das entgegenkommende Auto prallte frontal in die Beifahrerseite des anderen Autos. Dieses wurde in die Wiese geschleudert.

Trotz der schnellen Hilfe durch andere Verkehrsteilnehmer und des Rettungsdienstes musste der Notarzt den Tod der 22-jährigen Thurgauerin feststellen. Die Mitfahrerin aus dem entgegenkommenden Auto wurde beim Zusammenstoss unbestimmt verletzt und wurde von der Rega ins Siptal geflogen. Die beiden Autofahrer mussten nicht ins Spital gebracht werden.

Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, zwei Rettungsteams, ein Notarzt und ein Sanitäts Einsatzleiter sowie die Feuerwehr Wattwil standen im Einsatz.

(Kapo SG/red.)