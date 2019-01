24-jährige Snowboarderin verunglückt tödlich

Die 24-jährige hielt sich in Begleitung von drei Bekannten im Skigebiet Schafberg in Gargellen auf. Gegen 14.30 Uhr fuhren sie gemeinsam über die rot markierte Piste Nr. 1 (Talabfahrt) in Richtung Gargellen ab. Etwa im Mittelteil der Abfahrt kam die 24-Jährige ohne Fremdverschulden in einer Rechtskurve über den Pistenrand und stürzte in der Folge ca. 20 Meter weit über steiles Gelände ab.

Dabei blieb die Frau mit dem Kopf voran bis zur Hüfte im ca. 1,5 Meter tiefen Schnee stecken. Ihre drei Begleiter, welche den Unfall beobachteten eilten ihr sofort zur Hilfe. Es gelang ihnen, die Frau aus dem Schnee auszugraben. Sie begannen mit Wiederbelebungsmassnahmen, die bis zum Eintreffen des Notarztes durchgeführt wurden. Die Reanimationsmassnahmen mussten schliesslich vom Notarzt erfolglos abgebrochen werden.

(LPVB/red.)