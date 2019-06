25-Jähriger nickt ein und baut Unfall

Ein 25-jähriger Autofahrer war am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A1 in Richtung Gossau unterwegs. In Winkeln wollte er die Autobahn in Richtung Abtwil verlassen. «Gemäss jetzigen Erkenntnissen nickte der Mann kurz vor einer Rechtskurve ein», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen am Nachmittag. Dabei sei das Auto gegen ein Verkehrszeichen geprallt und im Wiesland stehen geblieben.

Laut der Polizei erlitt der 25-Jährige durch den Unfall leichte Verletzungen. Er ging selbständig zum Arzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

(Kapo SG/red.)