25 Jahre Feller und Feller – das große Bühnenjubiläum

14 brandneue Songs präsentieren sie neben ihren größten Hits an diesem Abend dem Publikum. Beide Künstler arbeiten mit Hochdruck am aktuellen Projekt. Von Pop-Schlagern bis hin zu romantischen Balladen wird alles auf diesem Album vertreten sein, so bestätigen es Feller & Feller. Mehr zum Album gab das Duo jedoch noch nicht Preis.

Bereits im Jahr 2018 kam es zur Zusammenarbeit mit Norbert Endlich aus Berlin. Eine Zusammenarbeit, die sich für beide Künstler als vorteilhaft erwies. Mit ihrem ersten gemeinsam produzierten Song „Liebes Liebesleben“ sorgten sie in ganz Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in den Niederlanden für großes Aufsehen. Dieser moderne Popschlager, der so manchen Zuhörer zum Tanzen auffordert, feierte sogleich große Erfolge. Die größte Internet- Plattform des deutschen Schlagers „schlager.de“ ist der Meinung, dass die zwei Jungs mit diesem Song eine neue Ära des Popschlagers einleiten. Norbert Endlich, der Vater von der erfolgreichen Schlagersängerin „Ella Endlich“, trägt als Produzent einen großen Namen. Er hat schon vielen Künstlern den Weg in die große Bühnenlandschaft geebnet.

Die aktuelle Single, die Ende Mai 2019 veröffentlicht wird, trägt den Titel „Ich wüsst’n Mann für dich“ und stammt ebenfalls aus der Feder von Norbert Endlich. Hansi Feller verrät, dass neben den Songs ihres Hit-Produzenten auch etliche Songs von Robert Feller und ihm für das neue Album komponiert und geschrieben wurden. Schon beim letzten Jubiläumskonzert war die Größe der Stadthalle in Aurich nicht ausreichend, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Deshalb entschloss sich das Duo, das Jubiläumskonzert im Jahr 2020 in die Sparkassen-Arena in Aurich zu verlegen. „Uns liegt es am Herzen“, so Hansi und Robert Feller, „dass wir dieses besondere und einmalige Fest mit so vielen Fans wie möglich feiern können“. Feller und Feller versprechen ein buntes, unterhaltsames Programm, für das sie weitere Überraschungs-Stargäste eingeladen haben. Nach dem großen Erfolg ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums dürfen sich die Besucher auch dieses Mal wieder auf viele Überraschungsmomente freuen. Feller und Feller zeigen sich dankbar für die erfüllten Jahre musikalischer Erfolge und freuen sich über die Treue ihrer vielen Fans, die sie stets begleitet haben. Hansi und Robert sehen diesem wunderbaren Ereignis mit großen Erwartungen entgegen und freuen sich, wenn es dann am 28. März 2020 heißt: „Vorhang auf, für 25 Jahre Schlagerhafte Momente.“ Unterstützt wird diese Veranstaltung von – Janssen Automobile, EDEKA Bruns – Aurich, Taxi Mull – Südbrookmerland und Torsten Fellensiek aus Jever, der das Unternehmen „de Mood“ vertritt. (Büro Feller und Feller)