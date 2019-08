2500 Leute an Klimademo in Lausanne

Greta Thunberg am Protestmarsch in Lausanne. Die schwedische Umweltaktivistin war das Aushängeschild des fünftägigen Jugend-Klimaforums in Lausanne. © Keystone/Jean-Christophe Bott

Mehr als 2500 Menschen haben am Freitagnachmittag in Lausanne gegen den Klimawandel demonstriert. Die Kundgebung, an der die Umweltaktivistin Greta Thunberg teilnahm, bildete den Schlusspunkt des fünftägigen Jugend-Klimagipfels «Smile For Future».