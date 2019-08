Tage des Denkmals mit Motto «Farben»

An den Europäischen Tagen des Denkmals 2019 in der Schweiz gehen Kinder im Raumlabor in der Stadt Zug auf Farbsafari. © K'Werk Zug

«Farben» stehen im Zentrum der Europäischen Tage des Denkmals 2019 in der Schweiz. Geplant sind am 14. und 15. September 1000 Veranstaltungen an über 400 Orten.