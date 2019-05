Mit zwei kg Heroin an der Grenze gestoppt

Der 27-jährige Serbe war am Mittwoch, 6. März, in einem Reisecar unterwegs von Österreich in die Schweiz mit dem Ziel Zürich Hauptbahnhof. An der Grenze in Diepoldsau kontrollierten die Zollbeamten den Bus. Dabei stellten sie bei dem Mann Pakete fest, die er unter seiner Kleidung versteckte.

In den Paketen befanden sich gesamthaft zwei Kilogramm Heroin, die der Mann in die Schweiz schmuggeln wollte, der Marktwert der Drogen beträgt rund 50’000 Franken. «Der Mann befindet sich nach wie vor in der Schweiz in Haft,» sagt Beatrice Giger, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft St.Gallen. Die Ermittlungen dauern an, wegen einer allfälligen Verdunkelungsgefahr wurde der Fall erst jetzt publik gemacht.

(red.)