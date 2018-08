Ein 30-jähriger Mann ist am Freitag beim Baden in der Aare bei Luterbach SO ertrunken. Die Polizeitaucher konnten den Mann nur noch tot bergen. (Symbolbild) © Keystone/REMO BUESS

Ein 30-jähriger Mann ist am Freitag beim Baden in der Aare bei Luterbach SO ertrunken. Die Kantonspolizei war kurz nach 13.30 Uhr alarmiert worden, dass er nach dem Baden nicht zurück gekehrt sei.