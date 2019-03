30 Jahre World Wide Web: Begründer Berners-Lee warnt vor Problemen

Legte den Grundstein für das Internet: der britische Physiker Tim Berners-Lee. (Archivbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Vor 30 Jahren hat der britische Physiker Sir Tim Berners-Lee den Grundstein für das World Wide Web gelegt – heute warnt er vor dem Missbrauch seiner Erfindung. «Der Kampf für das Web ist eines der wichtigsten Anliegen unserer Zeit» schrieb er am Montag in einem Brief.