30 Personen sitzen auf Sesselbahn fest

30 Skisportler steckten am Dienstagnachmittag auf einem Sessellift in Davos-Parsenn fest. © (Symbolbild: iStock/liek52)

Wegen eines technischen Problems ist am Dienstagnachmittag in Davos-Parsenn ein Sessellift ausgefallen. Gemäss Medienberichten müssen rund 30 Personen auf dem Lift ausharren. Sie sollen am Nachmittag geborgen werden.