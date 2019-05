Verletzte an der Gaza-Grenze

"Israel benutzt EuroVision, um vom Verbrechen der Nakba abzulenken" steht auf einem Plakat, mit dem Palästinenser an ihrem Tag der Katastrophe (Nakba) gegen den Eurovision Song Contest in Tel Aviv demonstrieren. © Keystone/AP/MAHMOUD ILLEAN

Bei Konfrontationen von Palästinensern und israelischen Soldaten am palästinensischen Nakba-Tag an der Gaza-Grenze sind 30 Menschen verletzt worden. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Mittwoch mit.