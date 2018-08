300 FCSG-Fans reisen nach Sarpsborg

«Die Stimmung ist super, wir haben nur 24 Grad, und alle freuen sich auf den Match», sagt FCSG-Fan Roland aus St.Gallen. Mit ein paar Kollegen ist er mit einem Zwischenstopp in Berlin nach Sarpsborg geflogen. Rund 300 Tickets seien an St.Galler Fussballfans verkauft worden. Das Spiel findet im Sarpsborg-Stadion statt, dieses fasst 5’500 Leute.

Es ist wie Sommerferien

Man muss schon sehr Fussballfan sein, wenn man so einen langen Weg auf sich nimmt und extra Ferientage bezieht. Viele Fans schütteln bei dem Gedanken den Kopf, doch für Roland und seine Freunde ist die Reise selbstverständlich. «Wir fahren überall hin, wo der FCSG hinfährt, wir gehen ja auch ins Letzigrund, das ist schliesslich auch ein Quatsch. Es fühlt sich an wie Sommerferien», lacht er. Die Zeit bis zum Anpfiff vertreiben sich die Fans vor allem auf eine Weise. «Trinken natürlich, was anderes kann man hier an diesem kleinen Ort nicht machen. Viel Wasser trinken.»

St.Gallen hofft auf Sieg

Vor einer Woche gewann der FCSG gegen Sarpsborg mit 2:1 – und das sogar in der Unterzahl. Silvan Hefti und Roman Buess versenkten den Ball im Tor. Wie wird das Spiel heute ausgehen? Roland ist überzeugt: «Wir gewinnen 3:1!» Mit einem Sieg wäre die Mannschaft von Peter Zeidler eine Runde weiter in der Qualifikation für die Europa-League.

Die Partie Sarpsborg-FC St.Gallen gibt es ab 20.45 Uhr im Livestream auf FM1Today.

(red.)