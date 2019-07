33 Autos in Davos aufgebrochen

Die Unbekannten brachen zwischen 22 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Sonntag 33 Autos auf dem Gelände der Hochgebirgsklinik Davos auf. Betroffen sind Autos von Mitarbeitenden und Patienten. Die Fahrzeuge waren auf dem Oberdeck und in der Tiefgarage abgestellt.

Die Täter haben entweder das Türschloss aufgebrochen oder die Scheiben eingeschlagen, um an Wertgegenstände zu kommen. Entwendet wurde Bargeld, Handys und Navigationsgeräte. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Anita Senti, Mediensprecherin der Kantonspolizei Graubünden, sagt: «Das ist schon ein grösserer Fall für uns. Wir hoffen, dass wir Hinweise aus der Bevölkerung bekommen.» Das Gebiet ist noch immer abgesperrt und die Ermittlungen laufen. «Zum Teil konnten die Leute deshalb auch noch nicht zu ihren Autos gehen», sagt Senti.

(Kapo GR/red.)