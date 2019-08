Mann (37) tötet seine Ehefrau (34)

Die Zürcher Kantonspolizei hat am Montagnachmittag in Dietikon eine tote Frau gefunden. Ihr getrennt von ihr lebender Mann wurde noch am gleichen Tag verhaftet. (Symbolbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Eine 34-jährige Frau ist am Montag in Dietikon ZH leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Ihr Ehemann hat sie getötet. Dieser war bereits wegen häuslicher Gewalt aktenkundig. Der 37-Jährige konnte noch am gleichen Tag im Kanton St. Gallen verhaftet werden.