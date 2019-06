35-Jährige in Muolen vermisst

Die 35-Jährige befand sich zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in Unteregg. Zuletzt wurde sie um die Mittagszeit gesehen, da war sie in Richtung Oberegg unterwegs. Die Kantonspolizei St.Gallen begann in der Nacht mit der Suche nach der Vermissten. Die Suchaktion der Kantonspolizeien St.Gallen und Thurgau blieb bisher erfolglos.

Andrea Koch ist 159 cm gross, von schlanker Statur und hat schulterlange, dunkelblonde Haare, die sie wahrscheinlich zusammengebunden trägt. Sie hat ein Muttermal unterhalb des linken Auges. Die Vermisste trägt einen Nasenpiercing sowie unterhalb der Unterlippe einen Steinchenstecker. Die 35-Jährige hat am Hals und am Nacken Tätowierungen. Sie trägt eine weisse Jacke und braune Hosen und hat möglicherweise einen kleinen Rucksack bei sich. Sie dürfte unter Einfluss von Medikamenten stehen und benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Wer Hinweise zum Verbleib von Andrea Koch hat, soll sich direkt an die Polizeinotrufnummer 117 richten.

Bei der grossangelegten Suchaktion der Kantonspolizeien St.Gallen und Thurgau sind auch Polizeihundeführer, Polizeitaucher und Seepolizei Thurgau, sowie die Alpine Rettung Ostschweiz und das Alpinkader der Kantonspolizei St.Gallen sowie die Rega beteiligt.