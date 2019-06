350 Kilo Schinken und Kartoffeln geschmuggelt

In den frühen Morgenstunden reisten die beiden Italiener mit einem Lieferwagen in die Schweiz ein. Die Zollbeamten kontrollierten die Männer um 4 Uhr in der Früh bei der Autobahnraststätte Werdenberg West und fanden im Lieferwagen mehrere hundert Kilogramm Lebensmittel.

Unter anderem fanden die Zollbeamten 103 Kilogramm Parmaschinken und Salami, 66 Kilogramm Gurken, 225 Kilogramm Kartoffeln, 42 Liter Oliven- und Sonnenblumenöl, 201 Kilogramm Seife, 115 Kilogramm Servietten, sowie grosse Mengen an Reinigungsmittel, Speisesalz und Teigwaren. Offenbar waren die Güter für die Gastronomie bestimmt. Im Lieferwagen befanden sich ausserdem Postsendungen für private Abnehmer.

Die beiden Italiener wurden mit 1400 Franken gebüsst, sie mussten die fällige Zollgebühr und Mehrwertsteuer nachbezahlen.

(red.)