3500 Leute trauern um verstorbenen David

Die Stadt Chur trauert bei einer Gedenkveranstaltung um den verstorbenen David. © 20min.ch

3500 Trauernde haben sich am frühen Sonntagabend in Chur versammelt, um dem verstorbenen Schüler die letzte Ehre zu erweisen, der am Donnerstag bei der Maiensässfahrt tödlich verunglückt war.