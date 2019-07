Blick auf die beiden Mythen - beim Kleinen Mythen stürzte eine Bergsteigerin 200 Meter in die Tiefe. (Archivbild) © KEYSTONE/STR

Eine Bergsteigerin ist am Dienstag am Kleinen Mythen in Schwyz zu Tode gestürzt. Die 37-Jährige war von einer Tour nicht wieder zurückgekehrt. Sie zog sich bei einem Sturz über rund 200 Meter tödliche Verletzungen zu.