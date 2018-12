39 Hits aus 2018 in einem Song

Von Balladen über Rocksongs bis hin zu tanzbaren Clubhits – der FM1-Megamix bringt alle Genres zusammen in einem einzigen Hit. Mit dabei sind grosse Namen wie Bruno Mars, Justin Bieber, Imagine Dragons, Dua Lipa, Ariana Grande oder Justin Timberlake, aber auch Newcomer wie Anne-Marie oder Zedd und Charts-Rückkehrer wie Panic! At The Disco. 39 Songs sind in diesem Track vertreten:

Und hier kommt die ultimative Challenge: Welcher Song ist nicht dabei?

Die Auflösung findest du in der Bildergalerie.

(enf)