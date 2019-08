39-Jährige bei Töffunfall verletzt

Der 40-jährige Töfffahrer fuhr am Sonntag um 15.40 Uhr in Begleitung einer 39-jährigen Frau auf dem Umbrailpass talwärts. Bei der Ortschaft Era Veglia gerieten die beiden bei einer Rechtskurve links über den Strassenrand hinaus auf abfallendes Wiesland, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Sie stürzten und kamen in einer Wendekehre zum Stillstand.

Die Rega flog die mittelschwer verletzte Soziusfahrerin ins Spital nach Samedan. Der total beschädigte Töff wurde abtransportiert. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall geführt haben.

(Kapo GR/red.)