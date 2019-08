4-Jähriger auf Zebrastreifen angefahren

Ein 80-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag von Wittenbach in Richtung Zihlschlacht. Beim Verlassen des Kreisels bemerkte er einen 4-Jährigen zu spät, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Der Bub war gerade dabei, den Zebrastreifen zu überqueren. Der 80-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, was aber nicht verhinderte, dass das Auto gegen den Bub prallte.

Dieser stürzte daraufhin und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vor Ort von der Rettung betreut und anschliessend von seiner Mutter zum Arzt gebracht für eine weitere Kontrolle.

(Kapo SG/red.)