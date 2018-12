In Lillehammer schnell unterwegs: Dario Cologna © KEYSTONE/AP NTB Scanpix/GEIR OLSEN

Dario Cologna bestand den ersten Test in einem Weltcup-Distanzrennen. Über 15 km im Skating-Stil lief der Bündner in Lillehammer auf den 4. Platz. Der vierfache Olympiasieger klassierte sich von Beginn an in den vordersten Rängen.