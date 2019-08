44 Festnahmen bei Vorbereitungen für Generalstreik in Hongkong

In Hongkong wurden am Sonntag erneut zahlreiche Personen festgenommen - am Montag gab es zudem ein Verkehrschaos. © KEYSTONE/EPA/CHAN LONG HEI

Vor dem angekündigten Generalstreik in Hongkong ist es erneut zu gewaltsamen Zusammenstössen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Dabei seien 44 Menschen festgenommen worden.Dies teilte die Polizei in der chinesischen Sonderverwaltungszone am Montag mit.