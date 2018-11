48-Jähriger für 13 Einbrüche verantwortlich

Im vergangenen Sommer wurde Walzenhausen Opfer von einer Einbruchserie. Unbekannte brachen in Einfamilienhäuser ein und verursachten dabei einen Gesamtschaden von über 10’000 Franken. Durch gezielte Überwachung wurde die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf einen 48-jährigen Rumänen aufmerksam. Nach genaueren Überprüfungen wurde der Mann verhaftet.

In der Zwischenzeit hat sich der anfängliche Verdacht erhärtet und es konnten dem 48-Jährigen insgesamt 13 Einbruchdiebstähle oder ähnliche Delikte in den Gemeinden Walzenhausen, Büriswilen und St.Margrethen zur Last gelegt werden. In Walzenhausen wurde zehn mal eingebrochen, in St.Margrethen fand einer der Einbrüche statt und in Brüliswilen war es zwei.

Der Rumäne ist zurzeit in U-Haft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind im Gange.

(red./Kapo AR)