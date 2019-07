Im Abstieg vom Gasterespitz ist am Mittwoch eine Berggängerin abgestürzt. © Swisstopo

Beim Abstieg vom Gasterespitz in Kandersteg ist am Mittwochnachmittag eine 49-jährige Schweizerin rund 40 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Rettungskräfte fanden sie leblos vor.