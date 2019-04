Billag: 50 Franken für jeden Haushalt

Das Bundesgericht hat den Bund zur Rückerstattung der Mehrwertsteuer auf den Billag-Gebühren verdonnert. Nun soll jeder Haushalt 50 Franken zurückerhalten. (Archivbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

50 Franken soll jeder Haushalt zurückerhalten. Der Bundesrat will mit dieser Pauschale die zu Unrecht erhobene Mehrwertsteuer auf den Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen vergüten. Er hat am Mittwoch eine entsprechende Vorlage in die Vernehmlassung geschickt.