50 Kilo Lego im Indoor-Spielplatz

Giulian, 7, und Jamiro, 10, stürzten sich sofort auf die Steine und bastelten an der «Lego-City»: «Ich finde die Lego-Ecke cool, mit so vielen Steinen kann man tolle Sachen machen», sagt Giulian. «Ich habe eine Brücke, einen Zug und ein Mindcraft-Männli für die ‹Lego-City› gebastelt», sagt Jamiro.

Miteinander Spielen

Die beiden Studenten Gregor Thaler und Thomas Vögtle sind im fünften Semester an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach. Für ein Schulprojekt haben sie im Indoor-Spielplatz «Fägnäscht» eine Lego-Ecke eingerichtet. Zwei Tage lang konnten die Kids zusammen mit ihren Eltern an einer Lego-Stadt bauen: «Wir haben früher so gerne mit Lego Sachen gebaut. Uns ist aufgefallen, dass Eltern wenig mit ihren Kindern spielen. Wir wollten sie mit unserem Projekt animieren, miteinander zu spielen», sagt Gregor.

Alle basteln an der «Lego-City»

«Wir haben den Kids kurz erklärt, was wir machen und im nächsten Moment bastelten sie auch schon los. Sie waren dann auch so richtig stolz und hatten glänzende Augen, als sie ihre Bauten fertig hatten», sagt Thomas. In den zwei Tagen waren um die 30 Kinder in der Lego-Ecke der beiden Studenten. «Es hat uns überrascht, dass auch die Eltern sofort mitgespielt haben», sagt Gregor.

«Fägnäscht» begeistert von Lego-Ecke

Das Schulprojekt haben Gregor und Thomas alleine auf die Beine gestellt: «Wir haben alles selber organisiert und geplant. Die Legosteine haben wir gemietet und in Zürich geholt», sagt Thomas. Der Indoor-Spielplatz «Fägnäscht» war von Anfang an begeistert vom Projekt: «Sie haben uns sofort den Platz zur Verfügung gestellt und wir durften die Lego-Ecke gratis einrichten.»