500 frühere Regierungsmitarbeiter – Trump hat Justiz behindert

Offener Brief: Knapp 500 ehemalige US-Staatsanwälte halten den Vorwurf der Justizbehinderung gegen US-Präsident Donald Trump für erwiesen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER

Fast 500 ehemalige Mitarbeiter des US-Justizministeriums sehen im Abschlussbericht von Sonderermittler Robert Mueller den Vorwurf der Justizbehinderung durch Präsident Donald Trump gerechtfertigt. Dies schrieben sie in einem offenen Brief am Montag (Ortszeit).