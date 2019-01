500’000 Franken für Schutz von Minderheiten

Der Bund soll sich neu an Kosten für den Schutz von gefährdeten Minderheiten beteiligen können - unter anderem von jüdischen Gemeinschaften. (Themenbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Maximal 500’000 Franken im Jahr will der Bundesrat an die Kosten für den Schutz von besonders gefährdeten Minderheiten – namentlich jüdische oder muslimische Gemeinschaften – beisteuern. Unterstützen will er bauliche Massnahmen sowie Ausbildungen und Sensibilisierung.