51-jähriger Arbeiter tödlich verunfallt

Ein Bauarbeiter ist in Riehen BS in ein Loch gefallen und verschüttet worden. Er konnte nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Ein 51-jähriger Arbeiter ist am Montagnachmittag in Riehen BS auf einer Baustelle nahe der Grenze tödlich verunfallt. Der Mann war in einer Grube verschüttet worden.