55-Jähriger Taucher erleidet Panikattacke

Rettungssanitäter leisten medizinische Nothilfe am bewusstlos gewordenen Taucher. © Kapo SG

Am Samstagmittag gerät beim Hafen Rietli in Goldach ein 55-jähriger Taucher in Panik und schlägt unter Wasser wild um sich. Kurz darauf wird er bewusstlos, seine Tauchlehrerin kann das Schlimmste verhindern.