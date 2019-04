56-Jährige verursacht Selbstunfall

Die Frau war am Freitagmorgen um 4.30 Uhr auf der A13 unterwegs. Gemäss eigener Aussage beabsichtigte sie etwas aus ihrer Tasche, welche auf dem Beifahrersitz lag, zu entnehmen. Wegen dieser Ablenkung kam sie mit ihrem Auto vom Normalstreifen ab, überquerte die gesamte Fahrbahn und prallte gegen die Aussenleitplanke. Durch die Wucht dieser Kollision schleuderte das Auto zurück und überquerte nochmals die gesamte Fahrbahn und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das Auto kam schliesslich auf dem Normalstreifen zum Stillstand.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, blieb die 56-Jährige unverletzt. Die Frau musste eine Blut- sowie Urinprobe und ihren Führerausweis abgeben. Am Auto entstand Totalschaden in der Höhe von rund 8000 Franken. Der Sachschaden an den Leiplanken beträgt rund 10’000 Franken.

(Kapo SG/red.)