Die Jodlerin Nadja Räss (l) und der Schwyzerörgeler Markus Flückiger, hier an den Stanser Musiktagen 2018, treten auch an der 6. Stubete am See in Zürich auf. (Archiv) © Keystone/ALEXANDRA WEY

Zum sechsten Mal lädt die Stubete am See in Zürich zu zwei Tagen mit Neuer Schweizer Volksmusik. Programmiert sind am 18. und 19. August 40 Konzerte in der Tonhalle Maag, im Schiffbau, im Jazzclub Moods und im Kulturpark.