600-Tonnen-Schiff in Basel ausgewässert

Bei den letzten Zentimetern vor der Anlandung des Leuchtfeuerschiffs "Gannet" war Millimeterarbeit und Muskelkraft gefragt. © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Unter den Augen von vielen Schaulustigen ist am Dienstag in Basel ein 600 Tonnen schweres Schiff an Land gehievt worden. Es soll künftig als Veranstaltungsraum des Zwischennutzungsprojekts Holzpark beim Basler Rheinhafen dienen.