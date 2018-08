6500 Jahre alter Einbaum am Berner Moossee

Die bootsähnliche Vitrine im Rohbau. © Archäologischer Dienst des Kantons Bern

Am Berner Moossee ist ab dem kommenden Samstag das bislang älteste bekannte Schweizer Boot in einer Vitrine ausgestellt. Es handelt sich um einen Einbaum aus Lindenholz, der 2001 an diesem See bei Grabungsarbeiten entdeckt wurde.