In der Dämmerung zur Suche aufgebrochen: Mit Hilfe der Rega verunfallten Alpinisten in Engelberg geortet. (Symbolbild) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Ein 66-jähriger Mann ist am Mittwoch bei einer Bergwanderung in Engelberg tödlich verunglückt. Die Rettungskräfte fanden den Toten nach einer Suchaktion nachts in steilem Gelände und bargen ihn.