Wanderer stürzt am Stanserhorn tödlich ab

© Keystone/URS FLUEELER

Ein 66-jähriger Wanderer ist am Samstagnachmittag am Stanserhorn tödlich verunfallt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte er 250 Meter in die Tiefe. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.