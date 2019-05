69 Kilo Kokain: Untersuchung eingestellt

Am 26. Juli 2018 fand die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden zusammen mit Spezialisten der Eidgenössischen Zollverwaltung bei einem Unternehmen in Appenzell 69 Kilogramm Kokain in einem Schiffscontainer und verhaftete einen 34-jährigen polnischen Lastwagenchauffeur (FM1Today berichtete).

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell Innerrhoden eröffnete eine Untersuchung gegen Unbekannt wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Staatsanwaltschaft versuchte in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden, der Eidgenössischen Zollverwaltung, der Kantonspolizei St.Gallen und dem Bundesamt für Polizei, Fedpol, die Täterschaft zu ermitteln. Diese konnte nicht identifiziert werden und ist weiterhin unbekannt. Daher wurde das Verfahren sistiert. Der polnische Lastwagenfahrer wurde im Rahmen der Untersuchung vollständig entlastet.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell Innerrhoden wird die Wiederaufnahme der Untersuchung prüfen, sollten sich neue Hinweise auf die Täterschaft ergeben.

(Kapo AI/red.)