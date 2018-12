70 Millionen für schnelles Internet

Schnelles Internet soll die Regionen in Graubünden attraktiver machen, schreibt der Kanton. In den Bereichen Wirtschaft, im Tourismus, den Verwaltungen oder in Schulen würden die Anforderungen immer mehr steigen. Es werde immer häufiger schnelles Internet gebraucht. Breitbandverbindungen seien unvermeidlich.

Die Regierung hat deshalb beschlossen, einige Objekte, für die ein schnelles Internet wichtig ist, damit auszustatten und die Breitbandinfrastruktur mitzufinanzieren. Die Regierung übernehme maximal 50 Prozent der anrechenbaren Baukosten.

Die Regierung rechnet mit 70 Millionen Franken, die für den Ausbau ausgegeben werden müssen.

