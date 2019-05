71. Unabhängigkeitstag mit Flugschauen und Grillpartys

Zahlreiche Israelis feiern den Unabhängigkeitstag traditionell mit Grillpartys im Freien. Die Feierlichkeiten hatten am Mittwochabend mit einer Zeremonie auf dem Herzl-Berg in Jerusalem begonnen. Bei der Zeremonie wurden feierlich Fackeln entzündet.

Am Abend wurden in vielen Städten, darunter in Tel Aviv, Feuerwerke entzündet. Auf vielen Partys feierten die Menschen bis tief in die Nacht.

Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. Staatsgründer David Ben Gurion verlas in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Israel feiert sein Jubiläum allerdings nach dem hebräischen Kalender, deshalb begannen die Feierlichkeiten schon am Abend des 8. Mai.

In Israel leben nach aktuellen Angaben des Zentralen Israelischen Statistikbüros mehr als neun Millionen Menschen, die grosse Mehrheit davon Juden und rund 20 Prozent Araber.

